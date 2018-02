Berlinale-Filmkritik | "Touch Me Not"

Viele verschiedene Menschen reden über Sex, Intimität und ihr Verhältnis zum eigenen Körper. Viel mehr passiert nicht in Adina Pintilies Wettbewerbsbeitrag. Der ist in den Details nicht uninteressant, bleibt aber als Ganzes schwammig. Von Fabian Wallmeier

Adina Pintilie zeigt in "Touch Me Not" am Beispiel mehrerer Menschen, was Körperlichkeit und Intimität bedeuten können. Es geht dabei natürlich unter anderem um Sexualität, aber auch um Ängste, Liebe, Ärger und Lust.

Nackte Haut mit schwarzen Haaren. Die Kamera ist so nah dran, dass zuerst nicht klar wird, was genau zu sehen ist. Erst als sie sich langsam weiterbewegt, wird klar: Sie fährt langsam das Bein eines liegenden Mannes entlang, am Penis vorbei über den Bauch und die Brustwarze - doch bevor sie das Gesicht erreicht, wird übergeblendet zum nächsten Bild.

Der heißt Tomas und hat ein Problem mit Nähe - will aber etwas dagegen tun. Er nimmt an einer Art Körpererfahrungs-Workshop teil. Viele der anderen Teilnehmer sind körperbehindert. So auch Christian, mit dem Tomas intime Gespräche führt. Auch das Tabuthema Behinderung und Sexualität ist immer wieder Thema, sehr offen und natürlich spricht Christian darüber. Beim darüber Reden bleibt es nicht: Zwischendurch zeigt der Film eine Orgie, auf der Tomas und Christian sich zufällig begegnen.

Ein Plot ist auch ansonsten nur in Ansätzen angelegt: Laura wird immer wieder in einem Krankenhaus gezeigt, am Bett eines Mannes, der intensiv schaut, aber nichts sagt. Und sie verfolgt offenbar den zweiten Hauptprotagonisten des Films.

Die Verneinung im Titel deutet es schon an: Das Erkennen und Austasten von Grenzen ist eines der Hauptthemen von Pintilies filmischer Studie. Auch in ihrem ersten Langfilm war schon die Negation im Titel: "Don’t Get Me Wrong" verfolgt aber einen ganz anderen Ansatz, er ist deutlich abstrakter als "Touch Me Not". Pintilie zeigt darin die Bewohner einer psychiatrischen Anstalt in ihrem Alltag. Zwei Männer sind immer wieder beim Flanieren über das Gelände zu sehen, sie diskutieren existenzielle Fragen von Religion und Philosophie.

Beide Filme eint die Uneindeutigkeit bei der Genre-Verortung: Sie sind zwar in Teilen ganz klar fiktionalisierend gestaltet, tragen aber auch viele dokumentarische Züge. In "Touch Me Not" macht Pintilie immer wieder das Filmen selbst sichtbar: Eine Kamera ist immer wieder im Bild, die Crew wird beim Aufbau gezeigt.

Am Anfang des Films richtet sich die Regisseurin aus dem Off an ein namenloses Du und fragt, worum es in dem Film geht und ob sie vielleicht nicht oft genug darüber gesprochen haben. Diese Fragen werden kurz vor Schluss noch einmal aufgegriffen. Doch wirklich schlauer ist man in den insgesamt gut zwei Stunden des Films nicht geworden. Dass Intimität, Sexualität und Körperlichkeit höchst individuelle Dinge sind, über die es sich zu reden lohnt, hat man beim Sehen des Films vielleicht gelernt. Wer hätte das gedacht?