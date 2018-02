"Twarz" erzählt eine Geschichte im Polen von heute, tiefgründig, spöttisch und im besten Sinne unterhaltsam. Bigotterie und Frömmelei kriegen ihren Senf ab. Doch darüberhinaus hält Regisseurin Małgorzata Szumowska Fragen bereit, die jede Gesellschaft angehen. Sind wir in der Lage, vermeintliche Fremde zu integrieren? Was ist uns der Einzelne wert? Wie ist unser Blick auf Menschen?



Immer wieder filmt Kameramann Englert mit geringer Tiefenschärfe, hält die Bildperipherie unscharf, rückt einzelne Personen in den Fokus. Die Kamera fordert uns auf, genau hinzuschauen, unsere Wahrnehmung überprüfen. "Twarz" ist im klassischem Sinne eine Schule des Sehens. Dass manche Handlungsstränge nur angedeutet sind, die Narration manchmal etwas gebrochen scheint, ist dabei eigentlich gleichgültig. Mit seiner dichten Atmosphäre, seiner ästhetischen Raffinesse und seiner großen Empathie für seinen Protagonisten zieht uns der Film in seinen Bann. Was macht Identität aus? Was ist vertraut, was ist fremd? Auf unverkrampfte Weise stellt "Twarz" drängende Fragen, die uns auch dann noch beschäftigen, wenn der Kinovorhang gefallen ist.

Fazit: Eine Provinz-Farce über Identität und Fremdheit, ein herausragender Film über Kirche und Alltag in Polen. In jedem Fall bärenwürdig.