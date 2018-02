Sawyer (Claire Foy) ist frisch von Boston nach Pennylvania gezogen, um ein neues Leben zu beginnen. Den Hauptgrund dafür verschweigt sie ihrer Mutter am Telefon: Der Stalker David verfolgt sie, hier will sie ihn nun endlich abschütteln. Sie geht in eine Klinik, um einen Routine-Gesprächstermin mit einer Stalker-Spezialistin zu vereinbaren. Doch plötzlich ist sie eingewiesen, darf die Klinik nicht wieder verlassen - und einer ihrer Pfleger ist David (Joshua Leonard), unter anderem Namen. Davon ist zumindest Sawyer überzeugt - doch niemand will ihr glauben, so oft sie auch beteuert, dass sie nicht dorthin gehöre.

Die Heldin, die plötzlich gefangen ist und sich einer (vermeintlichen oder tatsächlichen) Verschwörung machtlos ausgeliefert sieht: Diese Konstellation ist als Ausgangspunkt für einen Film natürlich alles andere als neu. Steven Soderbergh verbindet sie mit einer Kritik am Gesundheitssystem, das Therapien anordnet, so lange die Versicherungen zahlen - ganz egal, ob diese Therapien erforderlich sind oder nicht.

So fundamental wie in "Side Effects", den Soderbergh vor fünf Jahren im Wettbewerb der Berlinale zeigte, ist die Kritik am Gesundheitssystem hier nicht. Vielmehr ist das Thema ein Puzzleteil im Verschwörungs-Plot des Films, das dazu noch relativ locker und witzig eingeführt wird.