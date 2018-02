Bild: Macassar Productions - Europacorp - Arte France Cinema - NJJ Entertainment - Scope Pictures/Guy Ferrandis

Filmkritik | "Eva" - Die Edelschlampe und ihr verdruckster Liebhaber

17.02.18 | 22:30 Uhr

Im französischen Beitrag von Benoît Jacquot hat Isabelle Huppert ihren großen Auftritt, in schwarzer Perücke mit knallroten Nägeln als Femme Fatale. Der Film funktioniert als Selbstbespiegelung des künstlerischen Schaffensprozesses, doch es fehlt an Gefühl und Spannung. Von Ula Brunner.

In "Eva" bringt Benoît Jacquot gleich zwei Leidenschaften zusammen: Seine Vorliebe für Literaturverfilmungen und eine Schwäche für Isabelle Huppert, mit der er nun zum sechsten Mal zusammen gedreht hat. Über 30 Spielfilme hat er realisiert, darunter zahlreiche Romanadaptionen. Zuletzt feierte "Tagebuch einer Kammerzofe" 2015 im Wettbewerb der Berlinale Premiere.

Erinnerung an den eigenen Karrierestart

Sein aktueller Beitrag "Eva" beruht auf einem Roman des britischen Autors James Hadley aus dem Jahr 1946, der damals in der Série Noire des renommierten Verlags Gallimard erschienen war. Er habe das Buch als Jugendlicher verschlungen, es sei für ihn ein wichtiger Impulsgeber gewesen, eine Karriere als Filmemacher anzustreben, erklärte Jacquot auf der Pressekonferenz der Berlinale. 71 Jahre alt ist der französische Regisseur und Drehbuchautor im Februar geworden. Verständlich also, dass er den Roman als nostalgische Reminiszenz an seinen Berufsstart auf die Leinwand geholt hat - alleine, es ist kein guter Film geworden. Jacquot erzählt episodisch, mit vielen Ellipsen, schafft es aber nicht, sie in einer spannenden Handlung zu verdichten.

Lügen, Geheimnisse und eine Katastrophe

Dabei bietet der Plot über einen Möchtegern-Schriftsteller und eine Femme Fatale genügend Potenzial für eine gute Geschichte: Ein alter Bestsellerautor verstirbt unvermittelt in der Badewanne. Sein junger Besucher Bertrand (Gaspard Ulliel), der ihn regelmäßig als Callboy aufsucht, verschwindet mit dem letzten Manuskript des Schriftstellers. Er veröffentlicht es unter seinem Namen, das Theaterstück wird ein großer Bühnenerfolg. Doch Bertrand kommt nur schwer mit dem Druck zurecht, nun einen weitere Knüller zu verfassen. Inspiration erhofft er sich von der Edelprostituierten Eva (Isabelle Huppert), die er zufällig kennen gelernt hat. Immer wieder erzwingt er die Begegnung mit ihr, um sie in Dialogen und Handlungsskizzen für sein neues Werk künstlerisch umzusetzen. Der Versuch endet in einer Katastrophe.

Eva - Vamp oder Emanze

Bereits 1962 war das Buch verfilmt worden, mit Jeanne Moreau als verführerischer Schlampe in der Hauptrolle. Diese erste Adaption von Joseph Losey orientiert sich noch stärker an der eindimensionalen Typisierung der Femme Fatale als gnadenlosem Vamp, wie sie im Film Noir der Vierzigerjahre immer wieder variiert wurde. Man denke etwa an Billy Wilders "Frau ohne Gewissen", in dem Barbara Stanwyck ihren Liebhaber ins Verderben stürzt. Benoît Jacquot durchbricht den starren Stereotyp; seine Protagonistin ist eine vielschichtige Figur, die ihre professionelle Sprödigkeit nach Belieben ablegt, wie ihre schwarze Langhaarperücke, die sie bei der Arbeit trägt. Und natürlich schafft es die Huppert mit ihrer nuancierten Darstellung, das Publikum über weite Strecken des Films zu faszinieren. Doch die Figur des Bertrand bleibt auf psychologischer Ebene zu oberflächlich - trotz der intimen Kameraführung mit zahlreichen Nahaufnahmen. Gaspard Ulliel spielt ihn verdruckst, düster, schafft es aber nicht, die inneren Triebkräfte seines Handelns, die schriftstellerischen Ambitionen, die Leidenschaft für Eva spürbar zu machen. Gefühle bleiben reine Behauptung. Im Film ist Bertrand ständig unterwegs. Die Fahrt im Auto, die Reise im Zug wird zur Metapher für seine innere Ruhelosigkeit: ein Mann, der vergeblich versucht, die eigene Leere mit der Projektion einer Frau aufzuladen, und der am Ende katastrophal daran scheitert, die Wirklichkeit für den eigenen Schaffensprozess zu instrumentalisieren. Als filmische Reflektion des künstlerischen Schaffensprozesses ist "Eva" also nicht uninteressant. Nicht umsonst spielt eine der letzten Sequenzen in einem Kino. Doch das ist letztlich zu verkopft für einen wirklich guten Film. Fazit: Benoît Jacquots Neuverfilmung von "Eva" zeigt eine herausragende Isabelle Huppert als Femme Fatale, bleibt aber unter seinen Möglichkeiten.