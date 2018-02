Georg (Franz Rogowski), ein verfolgter deutscher Jude in Marseille, sitzt im Café an der Bar und wartet. Auf eine Frau, auf ein Visum, auf irgendwas. Aus dem Off berichtet der namenlose Barbesitzer (Matthias Brandt), was er von und über Georg erfahren hat. Georg nimmt die Identität eines Selbstmörders an - denn der hat ein Visum für Mexiko, in eine sichere Zukunft. Und er hat eine schöne Ex-Frau (Paula Beer), die vielleicht wieder etwas von ihm will.

Franz Rogowski, der offizielle deutsche "Shooting Star" der Berlinale, ist hoffnungslos überfordert mit seiner Rolle. Tonlos leiert er seine Sätze. Das fällt besonders auf, wenn direkt nach ihm Matthias Brandt als Erzähler aus dem Off zu hören ist. Selbst mit seiner physischen Präsenz, die sonst bei ihm eine sichere Bank ist, kann Rogowski dieses Mal nicht punkten. Auch Paula Beer, die als fragile Schöne mit knallrotem Lippenstift ganz ähnlich in Szene gesetzt ist wie Petzolds Stamm-Muse Nina Hoss, hat nicht die Gelegenheit, wirklich positiv aufzufallen.

Das liegt nicht zuletzt am großen erzählerischen Durcheinander, das Petzold anrichtet. Er hat die Romanhandlung und die Erzählperspektiven unnötig verkompliziert - und das bekommt dem Film nicht gut. Am Ende kommen die Wendungen im Minutentakt - und wirken hastig aneinandergereiht. Von der großen Ruhe, mit der Petzold sonst erzählt, war er nie weiter entfernt.

Das Spiel mit den Identitäten hat Petzold in seinem vorigen Film schon einmal verhandelt - und zwar auf sehr viel stimmigere Art: in "Phönix", in dem Nina Hoss als befreiter KZ-Häftling nach einer Gesichtsoperation nicht mehr erkennbar ist und nun ihrem Mann gegenübertritt. Der hat sie verraten - und weiß nicht, wen er da vor sich hat. Das höchst artifizielle Setting des Films bleibt eine verfremdete Kopie der Nachkriegsjahre, zusammen mit der ganz offensichtlich nicht realistischen Prämisse der Geschichte entsteht hier großes Melodrama, das den Massenmord der Nazis als Schablone verwendet. Das muss man nicht geschmackvoll finden, es funktioniert aber, weil die Filmwelt so eindeutig als künstlich erkennbar ist.

Das ist bei "Transit" anders. Das größte Problem des Films ist die Art und Weise, wie Petzold die Geschichte in die Gegenwart versetzt - und gleichzeitig in Teilen nach Belieben in der Vergangenheit belässt. In einem erkennbar heutigen Marseille, mit modernen Autos und französischen Polizeiuniformen, Werbungen von heute und Flachbildfernsehern sowie Gesprächen über Torwarte und Borussia Dortmund, gibt es Briefe in Sütterlin-Handschrift, Pässe aus den 1940er Jahren - und vor allem: Gespräche über Konzentrationslager und Nachrichten über die deutschen Truppen, die Frankreich erobern und Marseille von Tag zu Tag näher kommen.

Der Holocaust verkommt dabei zu einem Motiv aus dem erzählerischen Setzkasten - was moralisch mehr als fraglich ist. Damit nicht genug: Die Figur der stummen Melissa aus Maghreb, Witwe von Georgs Freund Heinz, ist zudem selbstverständlich ein Verweis auf die heutige Flüchtlingskrise. Wie Petzold hier die Zeit- und Bedeutungsebenen nebeneinander stellt und damit höchst problematische Vergleiche heraufbeschwört, zeugt von einer frappierenden Instinktlosigkeit.

Fazit: Erzählerisches Durcheinander, ein schwacher "Shooting Star" in der Hauptrolle und eine fragwürdige Halbverpflanzung des Romanstoffs in die Gegenwart machen "Transit" zu Christian Petzolds bislang schwächstem Film.



Sendung: Abendschau, 17.02.2018, 19.30 Uhr