Genau in diesen düsteren und harten Zeiten siedelt Lance Daly seinen "Black 47" an. Wie ein ausgestoßener Cowboy reitet der irische Soldat Martin Feeney (erstaunlich ausdruckslos: James Frecheville) durch sein Heimatdorf. Er war lange weg, kämpfte für die britische Krone in der Kolonie in Afghanistan. Man könnte davon ausgehen, dass ihm Armut, Zerstörung und Leid nichts mehr ausmachen. Und dennoch hat ihn nichts auf die Auswirkungen der Hungernot vorbereitet. Seine Mutter ist schon tot, der Bruder zum Tode verurteilt. Die letzte Hoffnung scheint die Schwägerin mit ihren Kindern zu sein. Mit ihr will Martin auswandern, doch die britischen Besatzer töten auch sie. Mit dem Rücken zur Wand beginnt Martin sich an allen zu rächen, die sein Leben zur Hölle auf Erden gemacht haben.

Die Iren nennen sie bis heute An Gorta Mor, die Große Hungersnot, die Irland zwischen 1845 und 1852 heimsuchte. Auslöser war die noch recht neuartige Kartoffelfäule. Die dadurch ausgelösten heftigen Missernten löschten die irische Wirtschaft, die stark auf den Kartoffelanbau angelegt war, fast aus. Gut eine Million Menschen starben schätzungsweise an den Folgen der Hungersnot. Zwei Millionen Iren sahen sich gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und auszuwandern. Die britische Regierung unternahm kaum etwas und stürzte Irland sehenden Auges ins Unglück. Eine Haltung, die Spannungen und Konflikte auslöste, die man bis tief ins 20. Jahrhundert spüren konnte.

Doch auch die Handlung, deren Beginn ja durchaus ein interessantes Fundament legt, nimmt mit der Zeit an Spannung und Tempo ab. Martin Feeney mordet sich durch die britische Besatzerhierarchie. Einer von ihnen (Jim Broadbent) engagiert daraufhin Hannah (Hugo Weaving), einen ehemaligen Soldaten und Kopfgeldjäger, der in erster Linie auf Deserteure angesetzt wird. Martin und Hannah werden so zu Jäger und Gejagtem. Ein im Grunde effektives Genremotiv, das Regisseur Daly völlig uninspiriert in Szene setzt. Zwischen den beiden Männern wird nichts verhandelt. "Black 47" interessiert sich aber nicht für die Psychologie seiner Figuren, für Ihre Handlungsmotive, ihre moralischen Konflikte und Sehnsüchte.

Am traurigsten wiegt jedoch, dass so der historische Kontext zum marginalen Setting verkommt. Dalys schwaches Drehbuch geht auch mit einem großen Selbstbewusstsein allen spannenden historischen und politischen Implikationen aus dem Weg, so dass man sich schon fragen darf, ob die Einblendung "Für die Opfer der Großen Hungernot" am Ende des Films nicht ungewollt zynische Ausmaße annimmt.

Fazit: Nichts mehr als eine verpasste Chance ist dieses unnötig dröge und karge Historiendrama geworden. Diesen Film kann man getrost umschiffen, genauso wie der Regisseur jeden nur erdenklich interessanten Konflikt seiner Geschichte umschifft.

