Filmkritik | "Season of the Devil"

In seinem mit knapp vier Stunden vergleichsweise kurzen neuen Film "Ang Panahon ng Halimaw" ("In Zeiten des Teufels") wird für Diaz’ Verhältnisse rasant erzählt. Sonst passiert bei ihm oft minutenlang nichts anderes, als dass etwa in der Ferne eine Kutsche vom einen Bildrand zum anderen fährt. Auch dieses Mal lässt Diaz sich Zeit für die einzelnen Szenen, aber er kommt erheblich schneller zur Sache.

Lav Diaz ist so etwas wie das filmische Gewissen der Philippinen. Das große Thema seiner fast immer extrem langen Filme ist die Geschichte seines Landes - eine Geschichte der Unterdrückungen, der Kriege und der Kolonisation, so auch sein achtstündiger Film „Hele sa Hiwagang Hapis“, mit dem er vor zwei Jahren den Alfred-Bauer-Preis der Berlinale gewann.

Der Film ist angesiedelt in den späten 1970er Jahren, nach der Ausrufung des Kriegsrechts durch Diktator Ferdinand Marcos, der nun mit dem Militär das Land kontrolliert und Oppositionelle vertreiben und ermorden lässt. Diaz erzählt aus dieser Zeit am Beispiel eines kleinen Dorfes, das von einem Wahnsinnigen kontrolliert wird, der Unverständliches brüllt und auf seinem Hinterkopf ein zweites Gesicht trägt, eine Fratze. Diaz erzählt mit den Mitteln des Märchens - und vor allem mit Musik. Er selbst bezeichnet seinen Film als Rockoper. Doch mit bekannten Rockopern wie "Tommy" von The Who hat "Ang Panahon ng Halimaw" wenig gemein. Das einzige Musikinstrument, das in den knapp vier Stunden des Films zu hören ist, ist eine Akustikgitarre im Abspann. Ansonsten singen die Figuren ohne Begleitung. Diaz zieht das allerdings konsequent durch: Es wird so gut wie kein Wort gesprochen, die Dialoge werden ausnahmslos gesungen.

Die Schauspieler sind größtenteils hörbar keine ausgebildeten Sänger. Dennoch oder gerade deshalb treffen sie direkt ins Herz. Die von Diaz geschriebenen Melodien sind so simpel, so rudimentär, so universell, dass man sich ständig an vertraute Fetzen aus anderen Liedern erinnert fühlt.

Ein Lied taucht immer wieder auf, mit variierenden Strophen: ein Wechselgesang zwischen anklagenden Oppositionellen und den alle Beschwerden niederschmetternden. Der Refrain ist immer gleich: Es ist ein "La la la", das mal lieblich, mal verletzlich, mal anklagend, mal spöttisch, mal brutal klingen kann - und viele Kinobesucher noch lange als Ohrwurm verfolgen dürfte.