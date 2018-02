Ein junger Drogenabhängiger findet in der Abgeschiedenheit der Berge im Gebet und der Gemeinschaft neue Lebensperspektiven. Der zweite französische Wettbewerbsfilm von Cédric Kahn ist gut gemeint, aber nicht durchgängig gut gemacht. Von Ula Brunner

Der lange Blick eines jungen Mannes aus einem Zugabteil ist das erste Filmbild. Es lässt uns Zeit, sich in seine Geschichte hineinzudenken. Bewegungslos beobachtet ihn die Kamera, sein Gesicht ist verletzt, auch psychisch wirkt er angegriffen. Am nächsten Bahnhof holt man ihn ab, mit dem Wagen holpert er einen langen Pfad durch die französischen Berge, bis er schließlich in einem kleinen Hof angekommen ist.

Man erklärt ihm die Regeln für seinen Aufenthalt, er schneidet sich die Haare, bezieht seine Kammer, die er gemeinsam mit seinem "Schutzengel" Pierre (Damien Chapelle) teilt. Das neue cleane Leben von Thomas (Anthony Bajon) beginnt.