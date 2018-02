Bild: Pierre Björk

Filmkritik | "The Real Estate" - Eine Frau sieht rot – in Nahaufnahme

18.02.18 | 22:30 Uhr

Eine geerbte Immobilie erweist sich eher als Fluch, denn als erhoffter Gewinn – und lässt die Erbin drastische Maßnahmen ergreifen. Mit einem Film, der fast nur in Close-ups erzählt ist, hat Schweden den bislang abgedrehtesten Beitrag in den Wettbewerb geschickt. Von Ula Brunner

Erstmals seit neun Jahren ist Schweden wieder mit einem Film im Berlinale-Wettbewerb. Im Zentrum des teils fiktionalen, teils dokumentarischen Spielfilms "The Real Estate" von Måns Månsson und Axel Petersén steht eine nicht mehr junge Frau, die sich mit ihrem Erbe, einer Immobilie in Stockholm, herumplagt. Herausgekommen ist ein ziemlich cooler, sehr experimenteller Film, der in einer fast beiläufig erzählten Geschichte ästhetischen Stilwillen mit der Lust an Überzeichnung und Extremen verbindet - und am Ende freimütig in die Western- und Thrillerkiste greift.

Filmszene aus "Real Estate" | Bild: Flybridge

Ganz nah dran gedreht

Schon die ersten Bilder in einem Friseursalon sind überwiegend in Nahaufnahme gedreht. Die Close-ups werden konsequent als visuelles Gestaltungsmittel beibehalten und verleihen damit dem Film einen fast hyperrealistischen Touch. "The Real Estate" wirft uns quasi in die Handlung hinein: In den ersten Bildern wäscht ein Friseur der Protagonistin die Haare, während er über die explodierenden Immobilienpreise in Stockholm fabuliert. Nojet, um die siebzig und immer noch sehr attraktiv, grinst. Hat sie doch gerade von ihrem Vater ein Mietshaus mitten in der schwedischen Hauptstadt geerbt. Das erfahren wir natürlich erst später, als die Protagonistin beginnt, sich Stück für Stück ihren neuen Besitz anzueignen: bei den Mietern klingelt, um sie auszufragen, und nach einem Käufer Ausschau hält.

Nojet ergreift drastische Maßnahmen

Doch das Haus ist heruntergekommen und mit Hypotheken belastet. Die Mieter im siebten Stock haben keine regulären Verträge, denn Neffe Chris, der Verwalter, hat in die eigene Tasche gewirtschaftet. Der Verkauf des Hauses erweist sich schwieriger als erwartet, die Erbschaft entwickelt sich zunehmend zum Fluch. Als Nojet ihren Neffen zur Rechenschaft ziehen will, tickt der aus und schlägt sie brutal zusammen. In die Enge getrieben, ergreift Nojet nun drastische Maßnahmen. Mit Maschinengewehr und Streichhölzern wird sie zur kriegerischen Amazone in eigener Sache.

Der Film gehört Nojet

Das erste gemeinsame Spielfilmprojekt von Måns Månsson und Axel Petersén kreist um die Immobilienblase, die Stockholm genauso wie viele andere internationale Metropolen im Griff hat. Doch "The Real Estate" versteht sich nicht als Kommentar zur aktuellen Situation. Eher ist er eine spöttische Parabel darauf, welche absurden Blüten die Preisspekulationen treiben können. Vor allem jedoch gehört dieser Film seiner Protagonistin. Die Figur der Nojet ist ungenügsam, lebenshungrig, partylustig. Die schwedische Darstellerin Léonore Ekstrand geht bis zum Äußersten in ihrer Rolle. Es gehört eine gehörige Portion Mut dazu, sich so kompromisslos der Kamera preiszugeben: Close-Ups auf ihr nicht mehr junges Gesicht, ihren Körper, Nahaufnahmen im Fitnessstudio, beim Rauchen, beim Geschlechtsakt. Die meisten Sequenzen sind aus der Hand gefilmt, ohne zusätzliche Beleuchtung und mit etwas vernuscheltem Originalton. So entsteht eine fast intime Nähe zu einer Frau, für die das Leben auch jenseits der Sechzig ein wilder Tanz bleibt.

Fazit: "The Real Estate" würden wir eigentlich eher im Forum erwarten. Wie schön, dass sich das Kuratorium dafür entschieden hat, ihn im Wettbewerb zu zeigen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 18.02.2018, 14 Uhr