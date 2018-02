Irland 1847. Nachdem Martin Feeney in Afghanistan für das britische Königreich gekämpft hat, kehrt er als Deserteur zurück in seine irische Heimat und findet diese in schlimmster Not vor. Die Kartoffelfäule hat die Ernte vernichtet, die Hungersnot hat über eine Million Menschen dahingerafft. Auch Martins Familie ist betroffen: Die Mutter ist unter den Opfern, der Bruder wurde von der britischen Besatzungsmacht zum Tode verurteilt. Martins Plan, mit seiner Schwägerin und ihren Kindern in die USA auszuwandern, scheitert, und der Anblick seiner sterbenden letzten Verwandten raubt ihm beinahe den Lebensmut. In seiner Verzweiflung beginnt er einen blutigen Rachefeldzug quer durch die soziale und politische Hierarchie Irlands. Um den wütenden Mann aufzuhalten, heuern die Briten Inspektor Hobson an, der mit Martin in Afghanistan gekämpft hat.

Lance Dalys Drama um ein dunkles, filmisch bisher kaum erzähltes Kapitel des britischen Kolonialismus im Nachbarland Irland greift auf Western-Motive zurück. Die realistische Fotografie vermittelt das Elend der Menschen und beschreibt die Verlorenheit des Einzelnen in ausgemergelten Landschaften.

Lance Daly | Irland / Luxemburg 2018 | Englisch | 96 Min · Farbe

(Quelle: berlinale.de)