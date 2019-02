Im vergangenen Sommer starb Aretha Franklin. Millionen Fans Welt trauerten, die Pop-Welt stand für einen Moment still. Jetzt gibt es mit dem umwerfenden Filmdokument "Amazing Grace" die Möglichkeit, die "Queen of Soul" noch einmal zu erleben. Von Carsten Beyer

Los Angeles, im Januar 1972: Die New Temple Missionary Baptist Church, ein ehemaliges Kino, wird zum Schauplatz eines historischen Ereignisses. Nach elf Nummer-Eins-Hits in Serie, nach fünf Grammys und ausverkauften Konzerten im ganzen Land kehrt Aretha Franklin zu ihren Anfängen zurück. Ihr Album "Amazing Grace" möchte die Sängerin in einer Kirche aufnehmen, mit einem Gospel-Chor im Rücken und einer begeisterten, spirituell aufgepeitschten Gemeinde vor sich.

Alan Elliott hat das ursprüngliche Filmkonzept von Sidney Pollack weitestgehend übernommen. Sowohl auf das nachträgliche Einfügen von Interviewpassagen als auch auf moderne technische Mätzchen hat er verzichtet. Lediglich die Bild- und Tonspuren wurden synchronisiert und die Songs des Abends in eine chronologische Reihenfolge gebracht. What you see is what you get – und das ist eine Menge.

"Amazing Grace" ist ein Konzertfilm, der die Wurzeln der US-amerikanischen Musikgeschichte freilegt und der zugleich die Aufbruchsstimmung der Schwarzen auf dem Weg in eine bürgerliche Zukunft zeigt. "Als ich Arethas Version von 'Amazing Grace' bei der Probe zum ersten Mal hörte", sagt James Cleveland an einer Stelle, "da standen mir die Tränen in den Augen und ich musste daran denken, welche Geschenke uns der Herr in den letzten 20 Jahren gemacht hat".