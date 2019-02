Bild: © Juhani Zebra / Novotnyfilm

Wettbewerbskritik | "Der Boden unter den Füßen" - Ein Tanz auf der Grenze

09.02.19 | 16:06 Uhr

Selbstoptimierung ist ein Glaubensbekenntnis unserer Zeit. Was passiert, wenn das Leben plötzlich aus dem Ruder läuft, erkundet die österreichische Regisseurin Marie Kreutzer mit ihrer Charakterstudie einer jungen Unternehmensberaterin. Von Kirsten Taylor

"Ich bin Vollwaise, alleinstehend und kinderlos", beschreibt Lola (Valerie Pachner) ihre Lebensumstände. Das sind beste Voraussetzungen für ihren Job. Als Unternehmensberaterin ist die Wienerin viel im Ausland unterwegs, oft für Wochen oder gar Monate. Die Arbeit taktet ihr Leben. Wenn es sein muss, schuftet sie auch mal 48 Stunden durch.



Die Schauspielerinnen Mavie Hörbiger (l-r), Valerie Pachner, Marie Kreutzer, Regisseurin, und Pia Hierzegger beim Photocall zu "Der Boden unter den Füßen" | Bild: dpa

Die freie Zeit dazwischen nutzt sie im Fitnessstudio oder zum zärtlichen Tête-à-Tête mit Elise (Mavie Hörbiger), die genauso blond, schlank und kontrolliert ist wie selbst, aber als Chefin über ihr steht. Nach dem Sex sind sie gedanklich schnell wieder bei der Arbeit, stellt Elise ihrer Geliebten den Karrieresprung zum "Associate Partner" in Aussicht. Lola hat es mit Ende zwanzig also weit gebracht: Erfolg, eine einflussreiche Freundin, ein schickes, aber unbewohntes Appartement in Wien – und sie hat eine ältere Schwester, von der niemand wissen soll. Conny (Pia Hierzegger) ist die Schwachstelle in Lolas Leben. Seit vielen Jahren leidet die dunkelhaarige Frau unter paranoider Schizophrenie. Sie hat Wahnvorstellungen, wittert überall Intrigen, es gibt Suizidversuche. 120 Pillen hat Conny dieses Mal geschluckt und liegt nun mit leer gepumpten Magen in der Psychiatrie. Lola erfährt davon auf dem Weg nach Rostock, wo sie gerade ein Unternehmen umstrukturiert.

Der Berater als Stereotyp

Unternehmensberater sind die Filmfiguren unserer Zeit, man denke nur an Maren Ades Komödie "Tony Erdmann" (2016) mit Sandra Hüller (dieses Jahr Mitglied der Berlinale-Jury) in eben einer solchen Rolle. An ihnen lässt sich wunderbar festmachen, was charakteristisch ist für eine globalisierte Wirtschaft und eine kapitalistische Gesellschaft.



Schwierige Geschwisterbeziehung | Bild: Juhani Zebra / Novotnyfilm

Unternehmensberater stehen für Effizienz und Leistungsbereitschaft, aber auch für Profitstreben, Gewissenslosigkeit und Vereinzelung – und sie laufen Gefahr, im Kino zu Stereotypen zu werden. Selbst dann, wenn vieles, was da gezeigt wird, der Realität entsprechen mag. Auch Marie Kreutzer, die 2011 bei der Berlinale ihren Spielfilm "Die Vaterlosen" über erwachsen gewordene Kinder einer Kommune präsentierte, ist mit ihrem distanziert beobachtenden Film "Der Boden unter den Füßen" nicht ganz dagegen gefeit.



Die Welt, in der sich Lola bewegt, ist selbstredend in kaltes Blaugrau getaucht, ihr kleines Arbeitsteam - ein Haifischbecken. Man kennt diese Businesswelt aus Film und Fernsehen und langweilt sich ein wenig: die Frauen und Männer in ihren Nadelstreifenanzügen, die mit Anglizismen gespickte Sprache und das gemeinsame Feiern nach Vertragsabschluss.

Ist nur stark, wer nicht schwach ist?

Marie Kreutzer setzt all dem die Welt der Psychiatrie entgegen. Lolas Schwester Conny steht für das Emotionale, das Unkontrollierbare und das menschliche Schwache, damit für alles, was Lola aus ihrem Leben verbannt hat. Diese kontroversen Welten markieren, so die Regisseurin in der Pressekonferenz, für sie die zwei Pole der Leistungsgesellschaft. "Wir sind alle nicht ganz gesund. Es ist ein Tanz auf der Grenze." Dieses Tänzeln beginnt auch für Lola, als Conny vehement Aufmerksamkeit einfordert. Mit ständigen Anrufen und Forderungen zwingt sie sich in das Leben ihrer Schwester hinein. Lola verliert die Bodenhaftung. Hat sie ein Burn-out? Ist ihr Kollege wirklich so intrigant, wie sie denkt? Spielt Elise ein doppeltes Spiel? Bald wissen weder Lola noch die Zuschauer, was real ist, und was sich in Lolas Kopf abspielt. Dieses Vexierspiel ist hochspannend und wird von starken Schauspielerinnen getragen. Die Idee, die beiden Charaktere miteinander zu vermengen, gibt die Regisseurin aber wieder auf - und führt damit den dramaturgisch interessantesten Aspekt ihres Films nicht zu Ende.

Fazit: Ein solides inszeniertes Drama mit sehr starken Schauspielerinnen, die einen mit ihren Figuren in den Bann ziehen. Doch die Geschichte kann ihren Spannungsbogen nicht halten und führt letztendlich zu keinen neuen Erkenntnissen.

Stargewitter auf der Berlinale

Bild: REUTERS/Michele Tantussi Einfach mal die Perspektive wechseln: Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich, aber Bill Nighy schießt zurück. Der Brite spielt eine Nebenrolle im Eröffnungsfilm des Wettbewerbs "The Kindness of Strangers" von der Dänin Lone Scherfig.

Bild: rbb | Bild: rbb Der US-Schauspieler und Regisseur Casey Affleck hat sich am Freitag bereits auf der Berlinale den Fans gestellt. Der kleine Bruder von Ben Affleck stellt im Panorama seinen Film "Light of my Life" vor. In der Weltuntergangsvision versucht ein Vater - gespielt von Affleck, der auch Regie führt, - mit allen Mitteln seinen kleinen Sohn retten.

Bild: Kolja Brandt Auf sie warten am Sonntag alle: Diane Kruger. Am Sonntagabend feiert der isrealische Beitrag "The Operative" (Die Agentin) von Yuval Adler Premiere. Der Spionagethriller läuft außer Konkurrenz im Wettbewerb. Diane Kruger spielt darin eine junge Frau, die vom israelischen Geheimdienst Massad rekrutiert wird. schließlich wird ihr ein gutes Verhältnis zum scheidenden Berlinale-Chef Dieter Kosslick nachgesagt.

Bild: imago/Oscar Gonzalez Auf seinen Film sind alle gespannt: Regisseur, Drehbuchautor Fatih Akin ist nach 15 Jahren erstmals wieder im Wettbewerb der Berlinale. Damals holte er sich mit "Gegen die Wand" einen Goldenen Bären. Sein aktueller Thriller, "Der Goldene Handschuh", erzählt die Geschichte des Serienmörders Fritz Honka.

Bild: dpa/Ekaterina Chesnokova Und er spielt im "Goldenen Handschuh" diesen Mann Fritz Honka, der im Hamburg der Siebzigerjahre mehrere Prostituierte tötete: der deutscher Theater- und Filmschauspieler Jonas Dassler. Knapp über zwanzig ist Dassler, hat den Bayerischen Filmpreis als bester Nachwuchsdarsteller in der Tasche, und ist auch ansonsten ein echter Senkrechstarter.

Bild: dpa/Patrik C Österberg Der schwedische Schauspieler Stellan Skarsgård wirkt so sympathisch, dass man Pferde stehlen mit ihm könnte. Der Titel seines Wettbewerbsbeitrags "Ut og stjæle hester" (Pferde stehlen) von Hans Petter Molland passt dazu einfach perfekt. Auf der Grundlage von Per Pettersons preisgekröntem Roman "Pferde stehlen" thematisiert der Film zugleich die norwegische NS-Vergangenheit.



Bild: imago/Degun-Paoli Stars sind ein wichtiger Faktor für jedes Filmfestival. Dabei ist die diesjährige Jury-Präsidentin Juliette Binoche ein absoluter A-Promi. Schließlich gilt die Französin als eine der bedeutendsten Filmschauspielerinnen der Gegenwart und hat auch schon einen Oscar gewonnen (1997 für ihre Rolle in "Der englische Patient"). Die diesjährige Berlinale-Special-Gala zeigt Safy Nebbous Film "Celle que vous croyez", in dem Binoche eine fünfzigjährige Lehrerin spielt, die sich ein Fake-Facebook-Profil einer Zwanzigjährigen anlegt, in das sich prompt ein junger Mann verliebt.

Bild: Curiosa Sie darf nicht fehlen: Die Grande Dame des französischen Films, Catherine Deneuve, spielt in André Téchinés Familiengeschichte "L'adieu à la nuit" (Farewell to the night) eine Pferdezüchterin. Catherine Deneuve ist regelmäßiger Gast der Festspiele.

Bild: imago/Armando Gallo Auch was diese Dame betrifft, könnte man sagen: Tilda Swinton hat schon so viele Berlinalen gesehen wie die Berlinale verschiedene Tilda Swintons gesehen hat. In diesem Jahr ist die schottische Ausnahmeschauspielerin gleich in mehreren Produktionen zu erleben: In dem semibiografischem Film "The Souvenir" ihrer Weggefährtin Joanna Hoggs, sowie in Derek Jarmans "The Garden" aus dem Jahr 1992, der im Forum läuft.

Bild: imago Über diese Schauspielerin braucht man nicht viel sagen: Die Britin Charlotte Rampling ist mit elf Filmen im Programm, darunter auch der Skandalfilm aus 1974, "Il portiere di notte" (Der Nachtportier) von Liliana Cavani, der sie auf einen Schlag berühmt machte.

Bild: Annapurna Pictures Und die Männerquote? Die rettet Ex-Batman Christian Bale, sekundiert vom bekennende Hobbit Martin Freemann. In Adam McKays Wettbewerbsbeitrag "Vice – Der zweite Mann" (außer Konkurrenz) verköpert er den ehemaligen US-Vize-Präsidenten Dick Cheney an der Seite von George W. Bush - und ist kaum wiederzuerkennen.



Bild: imago/Armando Gallo Die US-amerikanische Schauspielerin Amy Adams darf natürlich auch nicht fehlen: An der Seite von Christian Bale spielt sie Cheneys Ehefrau Lynne in "Vice".

Bild: dpa/Uli Deck International soll die chinesische Band TF Boys eine Milliarde Fans haben. Da kann sich Deutschlands ewige Boyband noch was von Abschneiden. Die Toten Hosen wollen Kosslick ihr Abschiedsständchen bringen - und dabei im Rahmen der Berlinale Special Gala noch ihren Tourneefilm vorstellen: "Weil du nur einmal lebst - Die Toten Hosen auf Tour".

Bild: dpa/Jörg Carstensen Der bekannteste Nachtarbeiter Berlins: Sven Marquardt, gebürtiger Ost-Berliner, Fotograf und legendärer Türsteher des Technoclubs Berghain wirkt in der rbb-Koproduktion "Berlin Bouncer" von David Dietl mit, die im Forum gezeigt wird.



Bild: dpa/Britta Pedersen Kein deutscher Wettbewerbsbeitrag ohne Franz Rogowski: Letztes Jahr spielte er gleich zwei Hauptrollen, nämlich in Christian Petzolds "Transit" und Thomas Stubers "In den Gängen" und war Shooting Star der Berlinale 2018. Dieses Jahr ist er in Angela Schanelecs Jugenddrama "Ich war zuhause, aber" zu sehen, einem von drei deutschen Wettbewerbsbeiträgen.

Bild: imago/Simon Becker Sie ist erst 24 Jahre jung, konnte aber schon viele Auszeichnungen mit nach Hause nehmen, zuletzt den Deutschen Schauspielpreis für die Serie "Bad Banks". Auch für Florian Henckel von Donnersmarcks "Werk ohne Autor" stand sie vor der Kamera. Die Künstlerbiografie hat eine Oscarnominierung als "Bester fremdsprachiger Film".

Bild: dpa/Manuel Romano Im Jahr 2016 wurde Christiane Paul der International Emmy Award als beste Hauptdarstellerin verliehen.

Bild: Jens Harant/Port au Prince Pictures Keine Berlinale, kein Festival, kein Event, kein roter Teppich ohne ihn: Lars Eidinger! Die deutsche Schauspielikone hat in diesem Jahr bereits den Ernst-Lubitsch-Preis zusammen mit Bjarne Mädel für ihre Rollen in "25 km/h" bekommen. Auf der Berlinale läuft der Film im Rahmen "Lola at Berlinale" (Deutscher Filmpreis). Außerdem ist Lars zu sehen in Edward Bergers Panorama-Beitrag "All my Loving", der am Samstag Premiere feiert.



