"Was stinkt denn hier so?"

"Was stinkt denn hier so?" Diese Frage, die Fritz Honkas Gäste beim Betreten seiner verlotterten Dachgeschoss-Wohnung stellen, ist der rote Faden in Fatih Akins "Der Goldene Handschuh". Was da so stinkt, sind zersägte Frauenleichen, die Honka in den Hohlräumen zwischen Dach und Zimmerwand versteckt hat. Das riecht man - da helfen auch nicht Raumspray und Auto-Wunderbäume nicht, die er in der winzigen, schäbigen Wohnung verteilt hat.

Den Frauenmörder Fritz Honka gab es wirklich - der gebürtige Leipziger brachte in den 1970er Jahren in Hamburg mindestens vier Frauen um und versteckte drei der Leichen tatsächlich in den Zwischenräumen, bis sie eines Tages durch Zufall bei Löscharbeiten gefunden wurden.