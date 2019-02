Ausgehend von der wahren Geschichte des Lyoner Paters Preynat, der 2016 angeklagt wurde, sich an 70 Jungen vergangen zu haben, schwebte Ozon ursprünglich ein Dokumentarfilm vor. Doch der scheiterte während der Recherche an den Betroffenen. Sie hatten schon in zahlreichen Kamerainterviews von ihren Fällen erzählt und wünschten sich einen Spielfilm.

Diese persönlichen Motive lassen sich nachvollziehen, aber das Ergebnis nicht zwingend erscheinen. "Grâce à Dieu" rührt zu wenig an, was nicht an den Schauspielern liegt, sondern an einem Regisseur, der über seine Mission, die unter Druck geratene katholische Kirche noch stärker unter Druck zu setzen, sehr explizit wird, aber subtiles Feingespür vermissen lässt. Nur rudimentäre Einblicke gewährt er in die Persönlichkeiten und emotionalen Zustände seiner Protagonisten, so lernt man sie nicht näher kennen. Was sie innerlich durchmachen und wie die Traumatisierungen ihnen zugesetzt haben, zeigt er nicht.