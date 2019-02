Bild: O2 Films/Ariela Bueno

Berlinale-Filmkritik | "Marighella" - "Da geht er hin, der Patriot"

15.02.19 | 18:30 Uhr

Der Wettbewerb geht früher als geplant mit einem brasilianischen Biopic zu Ende. Wagner Mouras Regiedebüt über den Revolutionär Carlos Marighella ist ein einigermaßen solide gebautes Standard-Helden-Epos, das sich arg in die Länge zieht. Von Fabian Wallmeier

Am Anfang gibt es erst einmal eine Geschichtsstunde: Vor Archivaufnahmen erzählen eingeblendete Texte die Geschichte der brasilianischen Militärdiktatur nach dem Putsch von 1964 - und von ihrem prominentesten Widersacher, dem kommunistischen Abgeordneten und Guerilla-Kämpfer Carlos Marighella.

Ihm setzt der international vor allem als der Drogenschmuggler Pablo Escobar aus der Netflix-Serie "Narcos" bekannte Schauspieler Wagner Moura in seinem Regiedebüt ein Denkmal. Es ist ein weitgehend ungebrochenes Helden-Epos, das sich zäh über seine zweieinhalb Stunden zieht. Denn das Wechselspielprinzip, das Moura über weite Strecken des Films anwendet, ist auf Dauer recht ermüdend: Auf eine rastlose Schießerei oder Verfolgungsjagd folgt eine düstere Mann-schwingt-Reden-Szene und dann wieder eine Action-Szene.

"Ihr tötet einen Brasilianer!"

Einige dieser Action-Szenen sind durchaus rasant. Der Zugüberfall gleich nach der Geschichtsstunde am Anfang mit seinen rastlosen, wackeligen Handkameraaufnahmen zieht den Zuschauer ganz gut in den Film herein. Aber er behält ihn nicht drin. Denn er übererklärt ihm alles, selbst in den Spannungsmomenten. "Wir sind keine Terroristen", brüllt Marighella (Seu Jorge) bei einem Banküberfall die Geiseln an, "wir sind Revolutionäre!"

Zweifel und Uneindeutigkeiten sind nicht vorgesehen

Ansagen wie diese hat der Film einige zu viel. Der Held des Films neigt zu hitzigen Monologen und Streitgesprächen, die aber trotz der Bestimmtheit, mit der sie vorgetragen werden, seltsam leblos wirken. Zweifel und Uneindeutigkeiten sind in "Marighella" nicht vorgesehen. Das gilt natürlich auch für die Hauptfigur und ihre Mitstreiter - und erst recht für den großen Antagonisten, den Ermittler Lúcio (Bruno Gagliasso), der die Guerilla-Kämpfer jagt.

Der geht selbstverständlich über viele Leichen und ist in seiner unrasierten Grimmigkeit abgrundtief böse. Moura zeigt brutal, wie er einen Revolutionär in rasender Wut mit Elektroschocks foltert. Als dieser in Todesangst immer wieder "Ihr tötet einen Brasilianer, ihr tötet einen Patrioten" schreit, streckt Lúcio ihn mit einem Schlag nieder und sagt trockener als der trockenste Westernheld: "Da geht er hin, der Patriot".

Der Kampf geht weiter

Natürlich stirbt, so sind nun einmal die historischen Tatsachen, auch der Held des Films. Marighella wurde am 4. November 1969 von der Polizei erschossen. Moura lässt ihn pathetisch im Kugelhagel untergehen, gibt dem Film dann aber am Ende in erprobter Übereindeutigkeit eine positive Wendung: Marighellas Sohn schwimmt, dem Tod des Vaters trotzend, aufs Meer hinaus, eine junge Mitstreiterin Marighellas deckt sich mit Gewehren ein. Der Kampf geht weiter, der Film glücklicherweise nicht. Eigentlich sollte der Wettbewerb erst am späten Freitagabend zu Ende gehen, mit "Yi Miao Zhong" (One Second) des einstigen Berlinale-Gewinners Zhang Yimou. Doch der Film wurde zurückgezogen - offiziell aus produktionstechnischen Gründen. Dass er nicht gezeigt werden konnte, ist natürlich sehr bedauerlich. Dass die Hauptreihe der Berlinale nun statt mit einem potenziell kontroversen Film aus China mit "Marighella" zu Ende geht, ist andererseits wieder ganz passend - denn dieser außer Konkurrenz gezeigte, völlig unerhebliche Film spiegelt ganz gut das traurige untere Mittelmaß wieder, das den Wettbewerb in diesem Jahr weitgehend bestimmt hat.

Fazit: "Marighella" ist ein simples Helden-Epos über den gleichnamigen brasilianischen Revolutionär, das sich über zu lange zweieinhalb Stunden streckt. Wagner Mouras Regiedebüt hat einige überzeugende actiongeladene Momente, kann aber in der Summe nicht überzeugen.

