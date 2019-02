Kinder wie Benni nennt man in der Jugendhilfe "Systemsprenger". Dieses Wort lässt eher an gesellschaftliche Revoluzzer denken, aber ganz gewiss nicht an ein Mädchen, das einem noch nicht mal bis zur Nasenspitze reicht. Warum wird ein Kind so? Kann man ihm helfen, bevor es ganz auf die schiefe Bahn gerät? Das sind Fragen, die sich auch Regisseurin Nora Fingscheidt gestellt hat, die mit ihrem ersten Langspielfilm "Verständnis für Kinder wie Benni" wecken will.

Tatsächlich kommt man der kleinen Hauptfigur sehr nahe, auch wenn das mehr eine Tour de Force als ein Vergnügen ist. Benni, herausragend dargestellt von der zehnjährigen Helena Zengel, hat eine übermächtige Wut im Bauch. Nachts wird sie heimgesucht von Alpträumen und Bildern der Gewalt aus ihrer frühen Kindheit. Zugleich ist sie ein zärtliches und fürsorgliches Mädchen, das Tiere liebt und mit kleinen Kindern umgehen kann.

Dieser Wechsel ihrer Persönlichkeit wird auch durch den Erzählrhythmus des Films mit seinen ruhigen und dann wieder überaus dynamischen Sequenzen verdeutlicht. Wenn sie austickt, färbt sich das Bild rötlich, brennt mit einem Blitzgewitter an Impressionen auch visuell eine Sicherung durch. Ganz bei diesem Mädchen ist man dann und fürchtet um sein Wohl oder das Wohl seiner Mitmenschen. Aber man merkt auch, dass Benni kein böses Kind ist, sondern eines, dessen Leben von ständigen Zurückweisungen geprägt und von einer unermesslichen Sehnsucht erfüllt ist. Sie will zu ihrer Mutter zurück, doch die hat Angst vor ihrer eigenen Tochter.