Ein Mann wird unschuldig hingerichtet, seine Frau sucht Gerechtigkeit. "Ballad of a White Cow" bewegt sich in der Tradition des iranischen Sozialdramas, das seine Geschichten im Alltag findet. Ein stiller Film, dessen dramatisches Ende aber reine Drehbuchbehauptung bleibt. Anke Leweke

Bevor sich der Film in die Realität begibt, sieht man ein fast surreal anmutendes Bild. Eine Totale zeigt eine Kuh inmitten eines Gefängnishofes im Morgengrauen. Eingeblendet wird eine Zeile aus dem Koran, sie handelt von einer Kuh, die geopfert werden muss. Dann folgt die Kamera einer Frau im schwarzen Tschador. Sie eilt durch den langen Gang eines Gefängnisses. Am Ende eine schwere Eisentür. Sie wird aufgeschlossen und hinter ihr wieder abgeschlossen. Ihr lautes Weinen ist dennoch vernehmbar. Es ist ein Abschied. Am nächsten Morgen wird ihr geliebter Mann hingerichtet.

Der iranische Filmemacher und Produzent Behtash Sanaeeha beschäftigte sich in seinem ersten Langfilm "Risk of Acid Rain" mit den Problemen der iranischen Mittelschicht. Gemeinsam mit seiner Frau, der Schauspielerin, Drehbuchautorin und Filmregisseurin Maryam Moghaddam , drehte er den Dokumentarfilm "The Invincible Diplomacy of Mr Naderi" über einen exzentrischen Iraner, der seine Heimat mit den USA versöhnen will.

Mina (Maryam Moghaddam), so der Name der jungen Witwe, versucht, sich wieder in ihrem Alltag einzurichten. Sie arbeitet in einer Fabrik, in der Milch abgefüllt wird. Die Halle liegt außerhalb der Stadt, Mina hat einen langen, mühsevollen Weg. Ihre kleine Tochter ist gehörlos. Am liebsten sieht sie Filme aus den Zeiten vor der islamischen Revolution, die ihr Vater, ein großer Filmfan, liebte. Eine freundliche Nachbarin versorgt sie mit Essen.

Mina und ihr Schwager werden zur Behörde gerufen, der wahre Täter des Mordes, für den ihr Mann hingerichtet wurde, hat sich gestellt. Wieder bricht Mina zusammen. Eine finanzielle Entschädigung wird in Aussicht gestellt. Doch Mina fordert eine offizielle Entschuldigung, die Justiz soll sich zu ihrem Irrtum bekennen. Immer wieder wird sie vor verschlossenen Türen stehen, in ignorante Gesichter blicken, die kein Schuldbewusstsein kennen.

Gespielt wird Mina von der Co-Regisseurin Maryam Moghaddam. Sie ist eine Bekannte im Berlinale Wettbewerb: In Jafar Panahis mit dem Silbernen Bären für das beste Drehbuch ausgezeichneten Film "Closed Curtain" spielte sie eine Frau, die an einer verbotenen Party am Ufer des Kaspischen Meeres teilnimmt. Als die Polizei erscheint, sucht sie Zuflucht in einer Villa. Auch in "Ballad of a White Cow" braucht sie keine großen Gesten und Worte, um von ihrem inneren Drama zu erzählen. Vielmehr nimmt ihre Figur ihr Schicksal selbst in die Hand.