Zwei Polizisten in Mexico City verlieben sich. Alonso Ruizpalacios folgt ihnen auf ihrem steinigen Weg durch Arbeitsalltag und Privatleben. Mit aufregender Raffinesse bearbeitet der Film schwierige Themen, dreht sich am Ende dann aber zu sehr um sich selbst. Jakob Bauer

Die Korruption bei der mexikanischen Polizei ist ein Problem. Auf diesen Sachverhalt können sich wahrscheinlich alle einigen. Aber: Warum ist die Polizei überhaupt korrupt? Das ist eine der Fragen, die "A Cop Movie" immer wieder verhandelt. Denn auch Teresa und Montoya sind korrupt, man könnte sie "Kleinkorrupte" nennen: Sie nehmen Geld an für kleinere Gefälligkeiten. Teresa zum Beispiel lässt eine zu laute Hausparty Hausparty sein, weil ihr die Gastgeberin ein paar Pesos zusteckt. Und am Ende des Films gibt Teresa dann ihre Antwort in die Kamera: Weil jeder etwas davon hat.

Der mexikanische Autor, Film- und Theaterregisseur studierte an der Royal Academy of Dramatic Art in London. Sein Spielfilmdebüt "Güeros" gewann über 40 Preise auf internationalen Festivals, darunter den Preis für den besten Erstlingsfilm der Berlinale 2014. Sein zweiter Langfilm, "Museum", wurde u.a. auf der Berlinale 2018 mit dem Silbernen Bären für das beste Drehbuch ausgezeichnet.

Und tatsächlich – am Ende des dritten Kapitels kommt dann der Twist: Wir sehen einen Film im Film. Teresa, Montoya und ihre Geschichte sind echt, es gibt die beiden in der Realität. Sie werden aber von Schauspielern gespielt,und ab jetzt verfolgen wir diese Schauspieler, Monica Del Carmen und Raúl Briones dabei, wie sie sich auf ihre Rollen als Teresa und Montoya vorbereitet haben.

Perspektiven ändern – das will dieser Film über die Arbeit von Polizisten in Mexico City. Es geht nicht darum, Dinge schön zu reden, sondern mit Hilfe der Geschichte von Teresa und Montoya ein größeres Bild zu zeichnen. In den ersten beiden Kapiteln des Films lernen wir erst die eine, dann den anderen kennen. Beide vereint ein gewisser Grundidealismus, eine romantisierte Idee davon, Polizist zu werden. Beide haben Vorbilder in der Familie, und bei beiden wechselt die Erzählperspektive: Mal sehen wir sie in Aktion mit ihren Stimmen aus dem Off, mal blicken sie direkt in die Kamera, kommentieren Situationen, brechen die vierte Wand. Ein erster Hinweis darauf, dass Ruizpalacios uns die filmische Form hier noch ganz schön um die Ohren hauen wird.

Perspektiven ändern ist jetzt also wieder angesagt. Denn die Schauspieler haben sich tatsächlich in die Polizeiakademie eingeschrieben und die Ausbildung als Kadetten begonnen. In kurzen I-Phone-Clips erzählen sie von ihrem Training und ihren Ausbildungserfahrungen. "Ich bin nur hier wegen des Geldes", sagen viele der Mitkadetten. Andere sind vorsichtig idealistisch, wollen gegen die Femizide und die Gewalt vorgehen. Aber eines wird ganz schnell klar: Die Ausbildungszeit ist ein Witz, sie ist so kurz, weil so viele Polizisten sterben. Wer hier in die freie Welt entlassen wird, ist eigentlich nur Schlachtvieh.

"Keinen kümmert es, ob ein Polizist stirbt", sagt ein Kollege. Und Raúl kommentiert in einem V-Log: "Wie soll man jemanden dazu bekommen, in einer brenzligen Situation eine Entscheidung über Leben und Tod zu fällen, wenn er hier in sechs Monaten durchgeschleift wird?" Er erzählt von den Ähnlichkeiten zwischen der Ausbildung zum Polizisten und der Schauspielerei – beide simulieren Konflikte und schwierige Situationen. Ob sich die echten Schauspieler wirklich in die Akademie eingeschleust wird aus dem Film heraus selbst nicht so ganz klar. Aber auch das passt zur Idee: Nicht alles was wir zu wissen glauben, entspricht auch der Wirklichkeit.