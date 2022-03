Vor zehn Jahren war Paolo Taviani zuletzt auf der Berlinale zu Gast. Für "Caesar Must Die" gewann der Italiener den Goldenen Bären. Er gewann ihn nicht allein, sondern zusammen mit seinem Bruder Vittorio. Natürlich, muss man sagen - denn die Taviani-Brüder realisierten seit dem ersten Kurzfilm im Jahr 1962 all ihre Filme zusammen.

Vittorio Taviani starb 2018. Sein Bruder Paolo stellt nun, mittlerweile 90 Jahre alt, zum ersten Mal allein einen Film in Berlin vor: "Leonora addio" ist am Dienstagabend als vorletzter Film in den Berlinale-Wettbewerb gestartet.