Die Şehitlik-Moschee am Columbiadamm in Neukölln mit ihren zwei Minaretten ist das größte islamische Gotteshaus in Berlin. Betrieben wird sie vom Islamverband Ditib, einem Ableger der staatlich-türkischen Religionsbehörde Diyanet. Bis zu 1.500 Menschen finden hier normalerweise Platz zum Beten. Doch damit ist vorerst Schluss.

Die einzigen Rituale, die derzeit noch in der Şehitlik-Moschee stattfinden, sind die Totengebete. Doch auch die sind mit strengen Auflagen verbunden: Nicht mehr als zehn Personen dürfen dafür die Moscheen betreten. "Natürlich kommt es dann manchmal vor, dass einige mehr da sind, die wir dann nicht in die Moschee reinlassen dürfen. Das ist traurig, aber wir müssen uns an die Regeln halten", sagt Ayar.

Burhan Kesici, Vorsitzender des Islamrates für die Bundesrepublik Deutschland, eines weiteren islamischen Verbands, dem auch in Berlin viele Moscheen angehören, beschreibt, wie sehr viele Muslime unter dem geltenden Kontaktverbot leiden. Zwar würden die meisten versuchen, von zu Hause aus ihren religiösen Pflichten wie den Gebeten nachzukommen und telefonisch oder über die sozialen Medien mit Imamen und anderen Gemeindemitgliedern in Verbindung zu bleiben. Doch die Isolation lasse in vielen Haushalten schlummernde Konflikte ausbrechen, sagt Kesici. "Viele Gemeindemitglieder rufen an, weil sie Panikattacken bekommen und sich jetzt die Existenzfrage stellen." Unter den Anrufern seien auch viele Eltern, die mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert seien. Außerdem bahnten sich die ersten Ehekrisen an.