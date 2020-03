Heute seien die Säle leer, aber in der nächsten Spielzeit werde - hoffentlich - der Zuschauerraum wieder voll und die Bühne frei sein, sagte der Australier in einem Video , das die Komische Oper am Montag zur Ankündigung der Spielzeit 2020/21 ins Netz stellte.

Wie Kosky ankündigte, stehen im Mittelpunkt der nächsten Saison Werke des Musiktheaters des 20. Jahrhunderts. Eröffnet wird die Spielzeit mit Leos Janaceks "Katja Kabanowa". Die Neuproduktion wird von der litauischen Dirigentin Giedre Slekyte geleitet.

Dagmar Manzel ist die Protagonistin in Arnold Schönbergs "Pierrot Lunaire" in einer szenischen Einrichtung von Barrie Kosky, der auch die Regie in Kurt Weills "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny" führt. Den Kompositionen Weills widmet die Komische Oper - auch in Zusammenarbeit mit dem Berliner Ensemble und den Berliner Philharmonikern - einen Schwerpunkt in der nächsten Saison.