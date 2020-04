Berliner Privattheater bitten in offenem Brief um Finanzhilfen

20 Berliner Bühnen haben am Dienstag gemeinsam einen offenen Brief an die Kultur-Staatsministerin Monika Grütters verschickt. Darin fordern die beteiligten Privattheater "unbürokratische und schnelle Hilfsmaßnahmen", um ein "massives Theatersterben" in Berlin zu verhindern. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem die Schaubühne, der Quatsch Comedy Club und das Kinder- und Jugendtheater Grips.

Kulturinstitutionen, die in der Corona-Krise noch keine oder geringe Zuwendung vom Land Berlin erhalten hätten, stünden vor dem baldigen Aus, warnen die Theater. Hilfe werde in Form von direkten Finanzzuschüssen vom Senat oder der Bundesregierung benötigt. "Kredite helfen angesichts der monatelang ausbleibenden Einnahmen nicht", heißt es in dem offenen Brief.