Bund zahlt in Corona-Krise Ausfallhonorar an Künstler

Krise in der Kunstszene durch Pandemie

Bislang war dies haushaltsrechtlich nicht möglich, da laut Gesetz eine Leistung erst erbracht werden muss, bevor sie bezahlt wird. Grütters hofft, dass die von den Bundesländern und Kommunen geförderten Häuser zu ähnlichen Lösungen kommen. "Denn das Geld für diese Gagen ist ja zu einhundert Prozent in deren Jahresbudgets vorgesehen gewesen", so Grütter. "Deshalb wäre es auch kein Problem, sie mit Abschlägen an die arbeitslos gewordenen Solisten zu bezahlen, die nicht im festen Ensemble sind"



Darüber hinaus arbeitet die Kulturstaatsministerin mit dem Bundesfinanzminister an einem Strukturfonds für die Kultur. Über die Höhe wird verhandelt. Der Kulturrat hat einen Notfallfonds von 500 Millionen Euro ins Spiel gebracht.



Sendung: Inforadio, 29.04.2020, 6:20 Uhr