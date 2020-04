Trotz der Absage des "Fusion"-Festivals wegen der Corona-Krise sollen die bereits gekauften Tickets ihre Gültigkeit für das kommende Jahr behalten. Die Veranstalter teilten bereits am Donnerstag mit, dass sie "angesichts der Lage und der Aussichten" keine Alternative zu einer Absage sehen [fusion-festival.de] . Auch eine Verschiebung des Festivals um ein paar Monate "sei keine Option". Ursprünglich war die "Fusion" für Ende Juni geplant, die 70.000 Tickets sind schon seit Monaten ausverkauft. Geplant ist die kommende "Fusion" vom 30. Juni bis 4. Juli 2021. Die bereits bezahlten Tickets können aber auch zurückgegeben werden. Aufgrund der besonderen Lage entfallen auch die sonst im Falle einer Stornierung anfallenden Gebühren von zehn Euro. Der Veranstalter Kulturkosmos stellt es den Ticketkunden allerdings frei, ob sie die zehn Euro als Solibetrag spenden wollen. Zudem ruft der Verein dazu auf, für die vielen kleinen Gruppen und Vereine zu spenden, die an dem Festival beteiligt sind. "Spendet das, was ihr sonst auch für Kultur, Feiern und Ausgehen ausgeben würdet, damit es nach der Krise noch ein kulturelles Leben gibt", heißt es auf der Webseite.

Die "Fusion"-Veranstalter versichern, dass die Absage bisher noch keine existenzielle Bedrohung für das Festival sei, dass bereits seit 1997 auf dem ehemaligen Militärflughafen Lärz in Mecklenburg-Vorpommern stattfindet und jährlich Zehntausende Besucher aus aller Welt anlockt. Allerdings müsse der Kulturkosmos nun schauen, wie er das "nicht mit Rücklagen abgesicherte Fusion-freie Jahr überbrücken" könne. Deshalb kündigten die Veranstalter an, den "Ticketpreis fürs kommende Jahr moderat zu erhöhen". Insbesondere für kleinere Kulturvereine sei die derzeitige Lage eine "ökonomische Katastrophe".



Die "Fusion"-Absage reiht sich ein in eine lange Liste von Musikfestival-Absagen wegen der Pandemie. Auch die Veranstalter des "Immergut"-Festivals sagte den ursprünglichen Veranstaltungstermin für Ende Mai zu Pfingsten ab - stattdessen wird es auf das erste Wochenende im September verlegt [immerguttrocken.de]. Auch die Veranstalter des Festivals Alinae Lumr machen sich jetzt bereits Sorgen, ob ihr Indiefestival auf der Burg Storkow im Landkreis Oder-Spree Ende August stattfinden kann [alinaelumr.de]. Zu den Festivals jährlich auch viele Berliner und Brandenburger an.