Auch das Musikfestival Lollapalooza Anfang September in Berlin steht aufgrund der Corona-Krise auf der Kippe. Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte am Freitag dem rbb, er sei "sehr, sehr skeptisch", ob das Festival mit Zehntausenden Besuchern am 5. und 6. September in und um das Olympiastadion stattfinden könne. Das Verbot von Großveranstaltungen gelte laut Beschluss bis mindestens 31. August. "Und die Betonung für solche großen Veranstaltungen liegt auf "mindestens"", sagte Geisel auf Radioeins vom rbb.

Die aktuellen Infektionszahlen in Berlin zeigten zwar, dass sich seit Anfang März einiges getan hätte. "Aber das ist ja trotzdem fragil. Wenn wir jetzt wieder loslassen und einfach weitermachen wie vorher, weil wir denken, wir könnten im Mai so fortsetzen, wie wir im Februar aufgehört haben, dann gehen die Zahlen wieder nach oben", betonte Geisel. "Deshalb lockern wir nur sehr langsam, weil wir die Lage im Griff behalten müssen."

Bereits am Donnerstag hatte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) gesagt, dass für den Senat mögliche Lockerungen beim Demonstrations- oder Versammlungsverbot derzeit noch keine Rolle spielen. "Das Risiko ist einfach zu hoch." Dem Senat sei bewusst, dass man die Menschen dadurch in ihrem Grundrecht einschränke. "Aber wer nicht bereit ist Kompromisse mitzutragen, riskiert, dass es am Ende gar keine Lockerung gibt", so Müller.

Großveranstaltungen hatten Bund und Länder am Mittwoch bis Ende August ausgeschlossen. "Rockkonzerte sehe ich da in weiter Ferne", so Müller. Auch der CSD werde auf jeden Fall nicht stattfinden. Die Veranstalter der Parade kündigte am Freitag an, dass diese in diesem Jahr in einer "Onlinevariante" stattfinden solle. Details sollen demnach "baldmöglichst" mitgeteilt werden.