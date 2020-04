Die Berliner Theater werden wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus möglicherweise in dieser Spielzeit nicht mehr öffnen. Das sagte der Intendant des Berliner Ensembles, Oliver Reese, am Dienstag dem rbb-Inforadio.



Wenn man die Empfehlungen der Experten verfolge, gehörten Theater und Opernhäuser wohl zu den letzten, die wieder öffnen dürfen, so Reese. Denn dort würden sich viele Menschen in einem relativ engen Raum versammeln.



Die Theater hätten dafür Verständnis, so Reese. Sorge bereite aber die Ungewissheit, wann der Betrieb wieder aufgenommen werden könne. Er hoffe, dass in der Sommerpause ab Ende Juni wieder Proben möglich seien.