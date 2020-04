Die öffentlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus wirken sich auch auf Gedenkstätten in Berlin aus. Der Direktor der Stiftung Berliner Mauer, Axel Klausmeier, sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), bislang hätten bereits mehr als 1.300 Führungen storniert sowie etliche Seminare und Veranstaltungen abgesagt werden müssen.

Die historischen Orte lebten "von der zwischenmenschlichen Begegnung und dem direkten Dialog", sagte Klausmeier. Durch die fehlenden Besuchergruppen und abgesagten Führungen seien besonders die "Guides" betroffen, die freiberuflich für die Stiftung arbeiten: "Für sie hat die aktuelle Situation drastische finanzielle Konsequenzen, denn besonders die Zeit von März bis Mai - in der die meisten Klassenfahrten aus Ländern wie Frankreich oder Italien stattfinden - zählt zu den einkommensstarken Monaten." Die Stiftung setze sich dafür ein, dass diese Mitarbeiter unterstützt werden.

Sorge bereitet Klausmeier seinen Angaben zufolge auch das Verhalten der Menschen im frei zugänglichen Außenareal der Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße. Viele Menschen nutzten die Freifläche für Spaziergänge, aber auch für Freizeitaktivitäten wie Ballspiele, Picknick, kleinere Partys oder als Spiel- und Auslauffläche für ihre Hunde: "Diese Entwicklung bereitet mir große Sorge, da es sich um einen Erinnerungs-, Trauer- und Gedenkort für die Opfer an der Berliner Mauer und nicht um eine öffentliche Parkanlage handelt." Durch die ausbleibenden Gruppenführungen fehle die soziale Kontrolle. "Wir müssen und werden in Zukunft vor Ort präsenter sein, um dieses inakzeptable Verhalten zu beenden", sagte Klausmeier.