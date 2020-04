Die Sommermonate werden still in Berlin

Das Lieferketten-Problem reiche aber noch tiefer, sagt Haffmans: "Die ganzen Majors haben eigentlich ein großes Lager in Europa und wenn die jetzt nicht arbeiten, wie zum Beispiel das große Lager von der Sony in Frankreich, dann gibt's halt auch keine CDs, die verkauft werden. Und aus diesen Gründen ist es eben so, dass viele Leute in der Plattenindustrie Albumveröffentlichungen schieben, um sie nicht dieser Unsicherheit auszusetzen."

Der Verkauf physischer Tonträger ist aber nicht nur aus finanzieller Sicht für Labels und Kunstschaffende wichtig, sagt Haffmans: "Nur mit Umsätzen aus dem Streaming-Bereich und digitalen Downloads, ohne auch noch vielleicht 500 CDs und 800 LPs verkauft zu haben – das macht einen unglaublichen Unterschied bei der Chartposition."