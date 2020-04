Offener Brief an Grütters und Lederer

Schauspieler Dieter Hallervorden (84) hat Vorschläge gemacht, wie Theater vielleicht schrittweise wieder öffnen könnten. "Selbstverständlich unter Beachtung und Einhaltung der erforderlichen Hygiene- und Verhaltensregeln", schrieb er als Intendant des Berliner Schlosspark Theaters.

In einem offenen Brief von Montag schlägt er vor, beispielsweise jede zweite Sitzreihe freizulassen und auch zwischen den Besuchern jeweils zwei Plätze nicht zu besetzen. Am Eingang könnten Masken verteilt und Theater vor jeder Vorstellung desinfiziert werden. Schauspieler bekämen zum Beispiel Anleitungen fürs Selbstschminken. Inszenierungen könnten gemäß den Abstandsregeln geändert werden.