Die Staatlichen Museen zu Berlin bieten wegen der derzeitigen Schließung aufgrund der Corona-Krise neue digitale Inhalte aus ihren Sammlungsbeständen: So startet das Museum Europäischer Kulturen (MEK) einen Aufruf #CollectingCorona [smb.museen] und bittet um persönliche Eindrücke aus dem Pandemie-geprägten Alltag, wie die Ausstellungsmacher am Donnerstag in Berlin mitteilten. Alle anonym oder namentlich eingereichten Texte, Fotos oder Videos sollen nach Einverständniserklärung der Einsender Teil der Sammlung des MEK werden.