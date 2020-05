Es wäre echt peinlich geworden: ein Festakt im wichtigsten Prestigeobjekt der deutschen Kulturpolitik, eine glanzvolle Eröffnung des rekonstruierten Stadtschlosses - jedoch in weitgehend leeren Räumen und mit zu vielen leeren Plätzen.

Hätten in diesem Spätsommer unseres Missvergnügens hunderte Würdenträger bei Champagner und Schnittchen über anderthalb Meter plaudern und abstandskonform Elefantenzähne in Vitrinen im neuen Humboldt-Forum bestaunen sollen? Nein, Corona hat die Feierlaune gründlich verdorben, so wie Corona auch den Kulturaustausch über die Grenzen hinweg zum Erliegen brachte.