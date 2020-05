Damit der schnörkellose Punk-Rock mit den durchgängig schwedischen Texten in aller Welt verstanden wird, erklärt das Duo am Montag vor jedem Song kurz, worum es geht - in zwei Sprachen: "Next Song is called: 'Dancing at home'", sagt Lisa, "you can do that now if you want to." Matthias ergänzt auf Deutsch: "Unser Corona-Lied, ihr könnt zu Hause tanzen."

Bei ihren Songs geraten auch die beiden Schweden heftig in Bewegung - was man im gleißenden Gegenlicht auf dem Bildschirm aber immer nur schemenhaft erkennen kann. Vielleicht ist die Kamera nicht von der hochauflösenden Sorte, vielleicht sind im Raum sämtliche Lichter gelöscht. Doch der visuelle Eindruck ist bestimmt kein Zufall, sondern beabsichtigt. Und so sieht man singende Punk-Silhouetten, die am Ende jedes Songs selbstbewußt die Arme in die Höhe recken, beim dritten Lied vielleicht sogar mit geballter Faust. "Idioter och Nazisterna", heißt der wütende Song, dessen Titel man auch ohne Schwedisch-Kenntnisse versteht. Matthias erklärt trotzdem kurz auf Deutsch, wovon das Lied handelt: "Idioten und Nazis".