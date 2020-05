Am Dienstag startet das erste digitale Performing Arts Festival in Berlin. Festivalleiterin Sarah Israel erzählt im Interview, wie die Zuschauer zum Mitmachen animiert werden sollen - und welche Folgen Corona für die Kulturlandschaft haben könnte.

Zwei Gruppen bieten Livestreams an. Der Rest hat entweder Videos von bereits gelaufenen Aufführungen zur Verfügung gestellt. Andere präsentieren sich nur mit einem Trailer oder einem Infotext. Es gibt ganz unterschiedliche Materialien, in die man Einblick bekommen kann.

Am Mittwoch geht es mit dem digitalen Showroom weiter, wo sich Künstler und Spielstätten vorstellen können. Findet das in leeren Häusern vor der Kamera statt?

Sarah Israel: Wir treffen uns alle in einem datensicheren digitalen Raum in kleinen Fenstern und versuchen, eine Festival-Atmosphäre aufzubauen.

Am 24. Mai wird auch über die Kulturlandschaft nach Corona diskutiert. Was ist Ihre persönliche Vision von der Zeit danach?

Es wird eine stärkere Reflexion bei Künstlern und Spielstätten geben, was man jetzt programmiert - als Reaktion auch auf das was die Gesellschaft weltweit erlebt hat. Es wird auch eine Weiterentwicklung von Formaten geben. Es wird nicht nur beim Livestream bleiben, sondern man sieht ja jetzt schon erste Experimente, wie man im virtuellen Raum auch als darstellender Künstler sinnvoll aktiv sein kann. Und es wird auch darum gehen herauszufinden, wie man proben kann und wie man ein Publikum wieder gewinnt.

Die Frage ist ja sozusagen: Wie viele Personen dürfen sich in einem Raum befinden? Wann dürfen wir uns wieder beim Proben auch tatsächlich berühren? Und ich habe das Gefühl, dass es schon diese Überwindung zu einer Körperlichkeit ist. Das wird vielleicht noch dauern. Wenn man das nächste Mal zwei Körper wieder eng aneinander tanzen sieht, dann ist man entweder erstmal erschrocken oder ganz wundersam berührt. Aber es muss natürlich eine Reaktion geben auf das, was passiert ist. Und ich denke, dass das sowohl in den Themen als auch natürlich in der Weiterentwicklung von Formaten, die eben online stattfinden werden, sich widerspiegelt.

Vielen Dank für das Gespräch!