Im Jüdischen Museum Berlin hat das Kammermusikfestival "Intonations" begonnen. Wegen Corona wird es von dort in diesem Jahr nur gestreamt. Beim Auftakt am Dienstag war zunächst noch eine Anfangsnervosität zu spüren. Von Hans Ackermann

Elena Bashkirova, Pianistin und Organisatorin des in diesem Jahr nur per Stream stattfindenen Festivals "Intonations", hat ihr Instrument vor die großen Fensterscheiben gestellt. Sie geben dem Raum seinen Namen und ermöglichen ohne weiteren technischen Aufwand einen besonderen visuellen Effekt: auf dem Bildschirm sieht man das gestreamte Konzert - und schaut gleichzeitig nach draußen, in den grünen Garten des Museums.

Kontakt und Kommunikation - genau darum geht es in der Kammermusik. Musikalischen Kontakt aufnehmen und halten, gemeinsame Klänge erzeugen, eine Stimmung aufbauen. So warmherzig die erste Walzermelodie hier heute Abend auch interpretiert wird, man spürt, dass selbst diese Spitzenmusiker einen kleinen musikalischen Moment in Walzerlänge brauchen, um sich in der ungewohnten Situation zurechtzufinden. Museumsdirektorin Hetty Berg hatte in ihrer kurzen Begrüßung des Online-Publikums um "Verständnis" gebeten, alles an diesem Abend sei "noch etwas ungewohnt".

Beim zweiten Werk ist dann sämtliche Anfangsnervosität verschwunden. Souverän und virtuos führt Elena Bashkirova vom Klavier aus ihr Kammerensemble - darunter die exzellente Geigerin Clara Jumi Kang - durch Mozarts Klavierkonzert Nr. 13. Der Komponist selbst hat eines seiner schönsten Konzerte gleich in zwei Fassungen notiert. Diejenigen, die das Werk bisher nur in der Fassung für Orchester kannten, lernen an diesem Abend, dass die gleichen Noten auch für intime Kammermusik taugen. Besonders im Mittelsatz, den Elena Bashkirova mit größter Hingabe interpretiert. Die Musikerin, die das Konzert noch im Hellen begonnen hatte, wird dabei von der allmählich beginnenden Dämmerung in dunkelblaues Licht gehüllt.