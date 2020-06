In einem offenen Brief an den Berliner Senat [chorverband-berlin.de, PDF] fordert der Chorverband Berlin neue Möglichkeiten, in der Corona-Krise wieder zu proben. Durch die derzeitigen Auflagen und Verbote stünden "alle großen Chöre in der Stadt (...) vor dem Aus", heißt es zur Begründung.

Derzeit dürfen in Berlin Gesangsproben nicht in geschlossenen Räumen stattfinden. In der aktuellen Fassung der Corona-Verordnung Berlins steht: "Das Chorsingen, der Gemeindegesang und das Spielen von Blasinstrumenten sind untersagt." Gleichzeitig ist der Aufenthalt mit einer unbegrenzten Personenzahl in geschlossenen Räumen möglich, sofern Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. In Bayern, Nordrhein-Westfalen oder Thüringen sei, so betont der Chorverband in seinem Brief, mit entsprechendem Hygienekonzept auch das Chorsingen in Räumen gestattet.