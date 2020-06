Forderung nach mehr Open-Air-Kultur in Parks und auf Plätzen

Trotz Corona-Krise will die Senatsverwaltung für Kultur gemeinsam mit den Berliner Bezirken wieder mehr Kulturveranstaltungen ermöglichen. Dazu sollen verstärkt Grünflächen, Plätze oder Sportplätze als Open-Air-Aufführungen genutzt werden.

Um in der Corona-Pandemie mehr Kulturveranstaltungen möglich zu machen, sollen in Berlin verstärkt Frei- und Grünflächen, Straßen, Plätze und auch Sportplätze genutzt werden. Diesen Vorschlag machten am Dienstag die Bezirksbürgermeisterin von Marzahn-Hellersdorf, Dagmar Pohle, die Bezirksbürgermeister von Pankow und Lichtenberg, Sören Benn und Michael Grunst, sowie Kultursenator Klaus Lederer (Linke).