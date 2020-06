Von wegen Wohnzimmerkonzert - aus einem Tonstudio in Rotterdam melden sich "Lisa and Joost", wie sich die beiden Musiker zu Beginn vorstellen. Im Duo Luka ist Lisa Lukaszczyk zuständig für Keyboard und Gitarre, Joost Wesseling sitzt am Schlagzeug. Beide singen, gern auch mal zweistimmig, wie beim Lied "Numbers" - das von Zahlen handelt, in denen man "gefangen" sein könne, wie es im Text heißt.