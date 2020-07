Das Musikfest Berlin steht in diesem Jahr im Zeichen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Trotz der Hygieneauflagen und Abstandsregeln bleibe das ursprüngliche Programm des Festivals (25. August bis 23. September) in der Berliner Philharmonie weitgehend erhalten, teilten die Berliner Festspiele am Mittwoch mit. Allerdings ist die Zuschauerzahl begrenzt und auswärtige Orchester werden nicht wie ursprünglich geplant am Musikfest teilnehmen.