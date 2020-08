Er kündigte einen Brief von Vertretern der Veranstaltungsbranche an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) an. Es müsse ein Gespräch her, "bei dem man nach Lösungen sucht, die über das Maß, was sie bisher erlauben, hinausgeht", so Hallervorden im rbb-Inforadio. Was für die Lufthansa, Banken und Ärzte möglich sei, müsse auch für die Kultur möglich sein.