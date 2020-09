Man werde sehr darauf achten, dass sich alle an die Regeln halten. "Das ist beim Tag der Clubkultur nicht anders", so Lederer. Die Clubkommission sei in den vergangenen Monaten schon sehr verantwortungsvoll gewesen. Aber das, was man unter der Clubkultur verstehe, werde es so nicht geben. Es werde keinen "Kontrollverlust, die ganze Nacht durch, in geschlossenen Räumen, eng beieinander" geben. Das werde am Wochenende nicht stattfinden.

Der Tag der Clubkultur am Samstag sei aber keine Not-Rettungsmaßnahme. "Dafür haben wir die Soforthilfen aufgesetzt und Stipendien für Einzelkünstler*innen aufgelegt", sagte Lederer im Inforadio weiter. Es gehe um "Sichtbarkeit, Unterstützung und Würdigung." Der Tag solle auch zeigen, dass es viele Vorurteile gegenüber der Clubszene gebe und das erlebe man gerade auch in der öffentlichen Diskussion.