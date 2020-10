Die Corona-Krise ist längst nicht vorüber, darunter leiden auch Künstlerinnen und Künstler in Brandenburg. Die Landesregierung hat deshalb ihr Stipendienprogramm am Freitag verlängert, wie Kulturministerin Manja Schüle (SPD) am Freitag in Potsdam bekannt gab.

Hauptberuflich freischaffende Künstler können sich bis zum 31. Oktober um eines von 1.000 Mikrostipendien in Höhe von je 2.500 Euro bewerben.

Außerdem fördert die Regierung 20 Künstlerinnen und Künstler mit Arbeitspaketen, also Material. Dafür stellt sie 160.000 Euro bereit. Insgesamt sind für die Unterstützung der Kulturschaffenden zusätzlich 2,7 Millionen Euro vorgesehen. "Nach vielen Gesprächen mit den Betroffenen haben wir sowohl die Stipendiensumme erhöht als auch die Zulassungsbedingungen vereinfacht. Wir wissen: Mit dem Programm können wir nicht den Lebensunterhalt von Kulturschaffenden sichern – aber wir können sie entlasten, ihnen die weitere künstlerische Betätigung ermöglichen und einen Anstoß für die Entwicklung neuer Formate und Projekte geben", ließ sich Schüle zitieren.