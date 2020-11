Videoclips mit Eindrücken von den Aktionen der einzelnen Häuser sollen im Internet gezeigt werden. Das Berliner Grips-Theater veröffentlichte einen Hit aus seinem Dauerbrenner "Linie 1" im Internet. In dem Videoclip singt und spielt eine neunköpfige Gruppe "Fahr mal wieder U-Bahn" - im Herbstlaub vor der Bühne am Hansaplatz. Weitere Videobeiträge gab es unter anderem auch vom Konzerthaus Berlin und Deutschen Theater.

Theater und Orchester haben am Montag bundesweit auf ihre Situation im Corona-Lockdown aufmerksam gemacht. In Potsdam bildeten Mitarbeiter des Hans-Otto-Theaters eine Menschenkette vor dem Haus - mit Abstand, wie ein rbb-Reporter berichtete. Auch die Uckermärkischen Bühnen Schwedt beteiligen sich.

Der Aktionstag soll laut Deutschen Bühnenverein "in dieser gesellschaftlich so herausfordernden Zeit ein Zeichen von Zuversicht, künstlerischer Energie und Verbundenheit zu ihrem Publikum in die Kommunen senden", hieß es in der spontanen Ankündigung am Sonntag. Die Künstler wollten zeigen, dass sie noch da sind und bereit, sofort wieder loszuspielen. Außerdem solle durch die zahlreichen Aktionen die Bedeutung von Kultur für "den sozialen Zusammenhalt, die gesellschaftliche Orientierung und die individuelle Sinnstiftung" betont werden.