Wolfgang Fürstenwalde Samstag, 07.11.2020 | 13:24 Uhr

Kulturelle Einrichtungen mit einem guten Hygienekonzept hätten offen bleiben sollen und auch die Speisegaststätten.

Leider haben unvernünftige Zeitgenossen dafür gesorgt, dass die Politik nun auf Sicherheit geht.

Es liegt also an uns selbst, wie lange der Lockdown dauert.

Nach den vorsichtigen Lockerungen im Frühling lief es langsam wieder an. Aber dann haben viele Menschen und viele Landesfürsten die Pandemie für beendet gesehen. Dass das ein fataler Fehler war baden wir jetzt aus.