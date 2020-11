Es ist ein Opening mit Grandezza. Der Hausherr des Berliner Schlosspark Theaters und Betreiber der Comedian-Spielstätte Wühlmäuse betritt mit weißem Rauschebart und Weste seine Bühne im Schlosspark Theater. Dieter Hallervorden hat wie andere Berliner Theaterbetreiber alles getan in Sachen Corona-Regeln und Hygienemaßnahmen, um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten und darf dennoch nicht weitermachen. Mit seinem live gestreamten "Lockdown Treff" will er jetzt ein Ausrufezeichen für Solidarität setzen.

An die knüpft ein besonderer Gast an, Claus Peymann, früherer Intendant des Berliner Ensembles, vehementer Theaterverteidiger und Uraufführungsregisseur der "Publikumsbeschimpfung". Er betreibt jetzt draußen vor der Theatertür ein kleines nicht wirklich in die Gänge kommendes Pappmaschee-Klapptheater und streitet lautstark für die "Extrawurst", die Künstler wollen und bräuchten, wo andere unter Corona so üppig abgefunden würden.

Claus Peymann bekämpft die "Inhumanität" der Theaterschließungen und Kunstvorführungsverbote, fälschlich dem "Freizeit"-Bereich zugeordnet. Andere Gäste haben es eine Nummer kleiner auf den Brettern der Welt wie der Kabarettist Frank Lüdecke, der an seiner Klampfe zupft. Dann kommt wieder ein kleiner Szenenausschnitt aus "Schmetterlinge sind frei" mit Hausherrsohn Johannes Hallervorden und Helen Barke, einer Produktion, die eigentlich am 2. Januar 2021 Premiere haben soll. Aber wer weiß.