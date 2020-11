Parallel zu den jüngsten Corona-Einschränkungen auch für die Kulturszene meldet sich "United We Stream" mit täglichen Musikübertragungen aus den coronabedingt geschlossenen Clubs zurück. Bis zum 1. Dezember werde es wieder einen täglichen Stream geben, kündigte die Clubcommission in Berlin am Mittwoch an.

In Kooperation mit Arte Concert ist die erste Übertragung am Mittwochabend [unitedwestream.org] aus dem Atelier im Aufbauhaus mit Sets der DJs Lucia Lu, Roman Flügel und Sally C vorgesehen. Mit der Aktion soll auf die Menschen auf und hinter den Bühnen hingewiesen werden, "die das Nachtleben mit Leidenschaft zu dem machen, was es ist und Clubkultur überhaupt erst ermöglichen", heißt es in der Mitteilung der Clubcommission.