Die Berliner Kinobranche reagiert enttäuscht auf die Beschlüsse der jüngsten Bund-Länder-Konferenz. Die virtuelle Runde hatte am Mittwoch keine Öffnungsszenarien für Kulturbetriebe beschlossen. "Unsere Hoffnung auf eine Perspektive wurde nicht erfüllt", sagte Christian Bräuer, Vorstandsvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Kino, am Donnerstagabend in der TV-Sendung rbb Spezial.



Gemeinsam mit Verleihern und zahlreichen Kinobetreibern hatte Bräuer am Dienstag an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einen Brief geschrieben und einen Wiedereröffnungstermin zu Ostern gefordert. "Es braucht ein belastbares Signal für den Markt. Es geht auch um die Kunstfreiheit", betonte Bräuer dazu in der rbb-Sendung.