Die Tanzfabrik Berlin ist nur ein Ort von vielen, an denen getanzt wird in der Stadt. Aber er ist durchaus exemplarisch für die Lage vieler Produktions- und Spielstätten. Gegründet 1978 in einer ehemaligen Lampenfabrik in Kreuzberg ist dieser Ort ein Urgestein der freien Tanzszene – mit mittlerweile zwei Standorten. Seit einigen Jahren nutzt die Tanzfabrik auch die Uferstudios in Wedding.

Denn während dieses traditionsreiche Zentrum für zeitgenössischen Tanz das Alte geblieben ist, hat sich der Möckernkiez drumherum gewandelt. "Die Nachbarschaft hat sich sehr verändert", sagt Jacopo Lanteri vom Leitungsteam der Tanzfabrik. Und das heißt: Vorstellungen nach 21 Uhr und an Sonntagen sind kaum mehr möglich. Lanteri hat durchaus Verständnis für das Ruhebedürfnis der Anwohner. Das Problem sei ein anderes. "Es gibt keine anderen Orte mehr in der Stadt, wo sollen wir hin?" Umziehen sei also keine Alternative, so der gebürtige Italiener.