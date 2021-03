Die "Fusion" ist eines der größten Musikfestivals in Deutschland. Im vergangenen Jahr ist sie Corona-bedingt ausgefallen. Diesen Sommer nun wollen die Veranstalter das riesige Happening durchziehen - mit einer umfassenden Strategie.

Die Veranstalter des "Fusion-Festivals", das im vergangenen Jahr wegen der Corona-Krise abgesagt wurde, wollen das Musikfestival in diesem Sommer mithilfe von PCR-Tests durchführen.

Dazu kündigten die Macher in einer Pressemitteilung an, das Event unter "Berücksichtigung und verantwortungsvoller Bewertung der pandemischen Gesamtsituation Ende Juni realisieren" zu wollen, wenn "zur Festivalzeit erneut Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern gestattet sein wird".

Das Festival in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) soll in diesem Jahr an zwei Wochenenden – vom 24. bis 27. Juni und von 1. bis 4. Juli – stattfinden.