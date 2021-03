Pilot-Öffnungen in Berlin

Vor einer Woche hatten die Berliner Philharmoniker wieder ein erstes Konzert vor Publikum geben dürfen - mit vorherigen Corona-Tests für Gäste und Personal. Jetzt liegen erste Ergebnisse des Pilotprojektes vor.

Bei Kulturveranstaltungen mit Corona-Tests fallen pro Ticket zusätzliche Kosten von etwa 20 Euro an. Das ist eines der ersten Ergebnisse aus dem Pilotprojekt "Perspektive Kultur" in Berlin, die am Freitag vorgestellt wurden.

Bei einem Konzert in der Philharmonie vor einer Woche war die Hälfte der 1.000 Besucher direkt in dem Konzertgebäude getestet worden. Der Durchlauf vom Infodesk bis zur Testung und zum Testergebnis dauerte rund zwölf Minuten. "Wir haben einen Test eingesetzt, der nur zehn Minuten Auswertungsdauer hat", sagte Florian Kainzinger, der Projektleiter Hygiene und Infektionsschutz. Pro Minute wurden demnach zehn Personen getestet.