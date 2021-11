Reese sagte anschließend dem rbb, er sei zufrieden, dass damit ab Montag trotz der angespannten Corona-Lage die Zuschauerräume weiterhin voll besetzt werden könnten - wenn auch nur mit Geimpften oder Genesenen. Am Berliner Ensemble seien aber zuletzt unter 3G ohnehin nur noch sehr wenige Menschen nur mit einem negativen Corona-Test gekommen, so Reese. Die meisten Gäste seien bereits geimpft oder genesen.

Der Intendant des Berliner Ensembles (BE), Oliver Reese, hat sich erleichtert über die neue 2G-Regelung für Theater in Berlin gezeigt. Die Intendantinnen und Intendanten der Berliner Theater- und Opernhäuser hatten sich am Freitag mit Kultursenator Klaus Lederer (Linke) über die Neuregelung ausgetauscht.

Der Besuch von Gaststätten, Kinos oder Veranstaltungen ist in Berlin ab Montag nur noch Geimpften und Genesenen möglich. Vor dem Hintergrund stark steigender Corona-Inzidenzen hat der Senat die Ausweitung der 2G-Regel beschlossen.

Es gebe den deutlichen Willen der Politik, nicht erneut einen Lockdown für Theater zu verhängen, sondern mit den neuen Maßnahmen sicher durch den Winter zu kommen, sagte der BE-Intendant. Auch sein Haus setze auf Sicherheit und habe deshalb schon jetzt zusätzlich zu 2G wieder eine Maskenpflicht am Platz eingeführt.

An den meisten Häusern gebe es zudem eine explizite Test-Strategie für Beschäftigte, damit auch ohne Abstand sicher gespielt werden kann, so Reese. Damit sei man bislang gut gefahren. Es habe bisher keine Ansteckung in seinem Haus festgestellt werden können.

Ab Montag gilt in Berlin flächendeckend die 2G-Regel. Ab dann darf in Theatern, Restaurants und bei allen sonstigen Veranstaltungen in Innenräumen nur hinein, wer entweder vollständig geimpft oder genesen ist. Ein Negativ-Test reicht dann nicht mehr aus.